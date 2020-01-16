Подозреваемый в пропаже подростков на Алтае умер в полиции

Задержанный в рамках расследования уголовного дела о пропаже в Алтайском крае девушки и подростка свел счеты с жизнью в отделе полиции.

Ранее следователи края сообщили, что 7 января в Новоалтайске ушли из дома 15-летний подросток и 18-летняя девушка. Их до сих пор не нашли. 13 января было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

Поиски подростков продолжаются, в них было задействовано более 50 полицейских, сотрудников Следственного комитета и МЧС, были задействованы кинологи со служебно-розыскными собаками, используются снегоходы и квадрокоптеры.

На сайте МВД по региону сообщается, что несколько дней назад задержанный по подозрению в преступлении был задержан несколько дней назад. Как уточняет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства, речь идет именно о данном происшествии.

«Во время нахождения в отделе гражданин попросился в туалет. Там он причинил себе смертельную рану. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Сотрудники полиции оказали первую помощь, но, несмотря на принимаемые меры, задержанный скончался», — сказано в сообщении.

Уточняется, что проверка установит все обстоятельства произошедшего. В случае, если будет установлена вина сотрудников, по данному факту будет принято решение в соответствии с законом.