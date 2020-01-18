Окроплять и пить: в чем сила святой воды?

В праздник Крещения многие стараются набрать побольше святой воды — кто-то для исцеления, кто-то для ритуалов, а кто-то просто так, на всякий случай. Но зачем нужна крещенская священная вода на самом деле? Священник и представитель Роспотребнадзора рассказали Sibnet.ru — как правильно набирать, пить святую воду, и как ее использовать нельзя.

Святой Иоанн крестил Иисуса Христа в реке Иордан около 2 тысяч лет назад. На Христа сошел Святой Дух в образе голубя. Бог даровал человеку возможность получить благодать, в том числе через освященную воду.

Освящение происходит одинаково в оба дня — Крещенский сочельник 18 января и в само Крещение (Богоявление) 19 января, поэтому вода не отличается.

Во время чина верующим напоминаются не только слова Евангелия, но и ветхозаветные паремии — отрывки из книги пророка Исаии. Один отрывок сравнивает радость от пришествия Христа с радостью природы, расцветающей после засухи, другой призывает верующих омыться и очиститься, чтобы душа была как белейшая ткань, третий же говорит: «В радости будете почерпать воду из источников спасения», — напоминая о вечном богообщении в Царствии Небесном, сообщается на сайте Новосибирской митрополии.

«Господь прикоснулся к воде, а значит придал ей свойство нетленности, вечности. Поэтому она не портится, и мы через нее освящаемся. Это все для того, чтобы наше тело прикоснулось к вечности», — объясняет отец Андрей Федоров.

Когда набирать крещенскую воду

Нужно прийти в храм, помолиться и набрать воды, не толкаться, уступать друг другу. «Это в Ветхом Завете был момент, что ангел сходил в воду и, кто первый погружался, от любого недуга излечивался, поэтому, наверное, люди стремились быть первыми, отталкивали друг друга. Сейчас благодать Божья изливается на всех, независимо от того первые или последние. Она имеет одинаковую силу», — говорит собеседник.

Воду в храмах набирают из-под крана. Качество воды проверяют специалисты Роспотребнадзора. «На протяжении длительного времени вода в храмах соответствует гигиеническим нормативам», — подтвердила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.

Из естественных водоемов, в том числе освященных купелей, священник брать воду не советует, могут быть проблемы со здоровьем. Хотя специалисты Роспотребнадзора перед праздником проверяют всю воду в купелях на наличие возбудителей кишечных инфекций, и в случае их наличия запрещают купание в этих местах.

Зачем нужна святая вода

Святую воду из храма приносят домой. Ее можно пить, умываться, окроплять жилище. Как часто пить святую воду рекомендаций нет, это зависит от желания, но перебарщивать не стоит.

«В требнике написано, что мы окропляем все в доме, даже в срамных местах. Поясняется, что солнце освещает все и от этого солнце не оскверняется. Водичку можно дать животным попить, тут греха нет», — объясняет священник.

Вода на Крещение не должна использоваться для технических нужд вроде мытья пола. И конечно, святая воду запрещено брать для гаданий и ритуалов.

#Лайфхаки Крещение: как правильно купаться в проруби «Гадание — нехристианский подход, это пережитки язычества. Если человек хочет узнать, что с ним произойдет, то ему придется обращаться к бесам, а не к Богу. Они его обманут и человек станет рабом гадалок предсказателей и бесов. Этот грех — гадание, обращение к экстрасенсам известен начиная с ветхозаветных времен», — говорит отец Андрей.

Вода в проруби тоже освященная, но купаться в ней необязательно, не в этом состоит суть праздника Богоявления.

«Если человек здоровый, ему не повредит. Если закалкой не занимался, плохое здоровье и сунется, тут может и скорая помощь не помочь. Многие думают, что на Крещение надо купаться, на Спас есть мед, и на этом христианство ограничивается. Каждый, кто считает себя христианином, должен исповедоваться и причащаться. Купается или нет, значение не имеет», — отмечает священнослужитель

Если человек искупался и думает, что его душа очистилась, это суеверие, истинным очищением души будет только исповедь, подчеркивает собеседник.

Воду после Крещения можно поставить в любое удобное место. По словам отца Андрея, испортиться она может если емкость была не чистая, или пить прямо из бутылки и банки. Нужно всегда наливать в отдельную чашку и пить из нее, тогда вода может стоять месяцами или даже годами.