Добронравов подтвердил выход седьмого сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов заверил зрителей, что седьмой сезон сериала «Сваты» точно выйдет на экраны, но дата премьеры по-прежнему остается неизвестна.

«Седьмому сезону точно быть! Если нам удастся действовать по плану, показ стартует в 2021 году. Мы всем составом молимся, чтобы все так и произошло, поскольку устали от постоянных переносов», — сказал Добронравов изданию «Телепрограмма».

Трудности у седьмых «Сватов» появились еще на этапе создания сериала. Сначала съемки откладывались из-за того, что актеров не пускали на территорию Украины. (Это именно украинский сериал). Затем часть артистов, исполнявшая ключевых персонажей, решила покинуть проект.

Сериал «Сваты» — украинский комедийный телесериал студии «Квартал 95». Он повествует об отношениях родителей семейной пары. Со стороны мужа это типичные городские интеллигенты с утончёнными манерами, а со стороны жены — простые сельские жители. Когда они встречаются на общей территории, чтобы присматривать за общей внучкой, все превращается в каламбур нескончаемых подколов и нравоучений.