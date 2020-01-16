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Добронравов подтвердил выход седьмого сезона «Сватов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Актер Федор Добронравов заверил зрителей, что седьмой сезон сериала «Сваты» точно выйдет на экраны, но дата премьеры по-прежнему остается неизвестна.

«Седьмому сезону точно быть! Если нам удастся действовать по плану, показ стартует в 2021 году. Мы всем составом молимся, чтобы все так и произошло, поскольку устали от постоянных переносов», — сказал Добронравов изданию «Телепрограмма».

Трудности у седьмых «Сватов» появились еще на этапе создания сериала. Сначала съемки откладывались из-за того, что актеров не пускали на территорию Украины. (Это именно украинский сериал). Затем часть артистов, исполнявшая ключевых персонажей, решила покинуть проект.

Сериал «Сваты» — украинский комедийный телесериал студии «Квартал 95». Он повествует об отношениях родителей семейной пары. Со стороны мужа это типичные городские интеллигенты с утончёнными манерами, а со стороны жены — простые сельские жители. Когда они встречаются на общей территории, чтобы присматривать за общей внучкой, все превращается в каламбур нескончаемых подколов и нравоучений.

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Топ комментариев

k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

колобок11

Обычная перестановка в креслах ОН заранее всё просчитал, не зря новость вышла после послания, теперь...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два