Военный фильм «Битва за Родину» сразится с зарубежными новинками

Военный фильм российско-казахского производства «Битва за родину» выходит в прокат в четверг, 2 мая. Конкуренцию ему составят крупные зарубежные релизы.

Фильм «Битва за Родину» рассказывает о девушке Алмагуль, которая учится на кинооператора и идет на передовую, чтобы найти своего возлюбленного на поле битвы.

В этот же день в прокат выходят несколько ожидаемых зарубежных новинок: американская биография «Реальная история Уиннер» и мексиканская драма «Память».

В фильме «Реальная история Уиннер» снялась звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини. По сюжету, ветеран ВВС и инструктор по йоге Реалити Ли Виннер возвращается из продуктового магазина и неожиданно встречает двух агентов ФБР на пороге своего дома. Бывшая специалистка американской разведки подозревается в незаконной передаче секретной информации СМИ о фальсификации выборов в США в 2016 году.

Фильм «Память» рассказывает о Сильвии, которая на вечере выпускников встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Сол страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство. Главные роли сыграли Джессика Честейн и Питер Сарсгаард.