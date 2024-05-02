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«Сто лет тому вперед» смотрели в кино на длинных выходных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Фильм «Сто лет тому вперед» оказался самым популярным в кинотеатрах на длинных выходных.

Кассовые сборы картины только за традиционный уикенд составили более 174 миллионов рублей. Общая выручка за две недели проката у фильма превышает 0,7 миллиарда рублей.

Военная российская новинка «Блиндаж» показал низкие результаты. «Фильм собрал на верные выходные 26,5 миллиона рублей. А боевик Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» собрал еще меньше — всего 21,7 миллиона рублей.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

Denis CENTR

Спецназовцам теперь наверное стремно за свой университет 😂😂😂

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

pepelmetal

А летать они тоже будут в шапках-невидимках ?