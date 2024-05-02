«Сто лет тому вперед» смотрели в кино на длинных выходных

Фото: © кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Фильм «Сто лет тому вперед» оказался самым популярным в кинотеатрах на длинных выходных.

Кассовые сборы картины только за традиционный уикенд составили более 174 миллионов рублей. Общая выручка за две недели проката у фильма превышает 0,7 миллиарда рублей.

Военная российская новинка «Блиндаж» показал низкие результаты. «Фильм собрал на верные выходные 26,5 миллиона рублей. А боевик Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» собрал еще меньше — всего 21,7 миллиона рублей.