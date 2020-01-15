Жириновский призвал списать долги россиян по микрокредитам

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал ликвидировать микрофинансовые организации (МФО) и коллекторские агентства, а также списать долги россиян перед МФО.

«Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов граждан перед ними», — написал Жириновский в Twitter. Глава ЛДПР также заявил, что его партия поддержит ликвидацию всех МФО и коллекторских агентств.

Ранее ЦБ сообщил, что доля «плохих» долгов россиян по кредитам (ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.) составляет почти 812 миллиардов рублей. Этот показатель снизился до минимума за шесть лет.

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Объединенное кредитное бюро (ОКБ) заявило, что количество «быстрых» займов до зарплаты в России существенно уменьшилось во второй половине 2019 года. В третьем квартале на фоне ужесточения законодательства по выдаче микрокредитов число таких займов снизилось на 20% по сравнению со вторым кварталом, приводит РБК данные ОКБ.

С 1 января в России вступил в силу закон, который ограничивает размер долга по кредитам на срок до года. Теперь максимальные проценты по таким займам не могут превышать сам долг более чем в полтора раза.