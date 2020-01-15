НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Жириновский призвал списать долги россиян по микрокредитам

Источник:
Sibnet.ru
239 2
Фото: © пресс-служба Госдумы

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал ликвидировать микрофинансовые организации (МФО) и коллекторские агентства, а также списать долги россиян перед МФО.

«Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов граждан перед ними», — написал Жириновский в Twitter. Глава ЛДПР также заявил, что его партия поддержит ликвидацию всех МФО и коллекторских агентств.

Ранее ЦБ сообщил, что доля «плохих» долгов россиян по кредитам (ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.) составляет почти 812 миллиардов рублей. Этот показатель снизился до минимума за шесть лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНаличные или карта: как лучше тратить деньги

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) заявило, что количество «быстрых» займов до зарплаты в России существенно уменьшилось во второй половине 2019 года. В третьем квартале на фоне ужесточения законодательства по выдаче микрокредитов число таких займов снизилось на 20% по сравнению со вторым кварталом, приводит РБК данные ОКБ.

С 1 января в России вступил в силу закон, который ограничивает размер долга по кредитам на срок до года. Теперь максимальные проценты по таким займам не могут превышать сам долг более чем в полтора раза.

Тема: Личные финансы
Банки в 2019 году одобрили менее 40% заявок на кредиты
Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2020 году
Крупнейшие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
смотреть все
Экономика #Деньги #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума оценила идею списать долги россиян по кредитам
•
Россию назвали второй страной мира по влиянию
•
Жириновский призвал списать долги россиян по микрокредитам
•
Опубликовано видео попадания ракет в украинский Boeing
Подробности
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
Как это работает
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Малышка и отец погибли при пожаре в Барабинске
Сибирь 15.01.2020 15:59
Преподавателя фотокружка из Омска осудят за педофилию
Сибирь 15.01.2020 15:38
Забайкальцы смастерили пушку для доставки наркотиков
Сибирь 15.01.2020 14:45
Автобус с пассажирами перевернулся под Томском
Сибирь 15.01.2020 14:44
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
17730
Курс доллара установил двухлетний рекорд
10161
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
7909
Геймеры назвали лучшую игру десятилетия
5109
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума оценила идею списать долги россиян по кредитам
•
Россию назвали второй страной мира по влиянию
•
Жириновский призвал списать долги россиян по микрокредитам
•
Опубликовано видео попадания ракет в украинский Boeing
Подробности
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
Сибирь
•
Малышка и отец погибли при пожаре в Барабинске
•
Преподавателя фотокружка из Омска осудят за педофилию
•
Забайкальцы смастерили пушку для доставки наркотиков
•
Автобус с пассажирами перевернулся под Томском
•
Красноярец придумал дом-погреб с солнечным отоплением
•
Семья из Бурятии получит деньги и новый дом за четверняшек
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
США перебросят элитный спецназ для борьбы с Россией
45
Иран объяснил ракетный удар по украинскому лайнеру
44
Топ комментариев

жизнилюб

давно ясно,что 99% победителей все так или иначе из москвы или близ лежащих районов...все счастливые...

Иркут 69

Новый год - новые акцизы и новые ставки. Соответственно и новая инфляция....

Muzykant

Только смерть разлучит нас.Только вопрос чья быстрее,похоже он бессмертный.

zotamok

Наше правительство когда-нибудь поймет, что для борьбы с бедностью не субсидии их нам нужны, а работающая...

Uynachalnica

А, на что там цены еще не поползли, можно узнать?