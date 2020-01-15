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Роспотребнадзор заявил об угрозе птичьего гриппа

Источник:
«Известиям»
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Фото: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo Agriculturasp / CC BY 2.0

Роспотребнадзор заявил, что России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы, он зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии.

Климатические аномалии могли привести к ранней миграции птиц. Поэтому существует вероятность, что вирус распространился именно из Африки по африканско-черноморскому пролетному пути.

«Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов РФ, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней», — сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве отметили, что в 2019 году штаммы вируса гриппа A (H5N8) не демонстрировали эволюционного развития в сторону увеличения риска заражения человека.

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Но ученые предупреждают, что патоген мутирует стремительно и все-таки может привести к заражению людей. Остановить распространение инфекции эксперты предлагают с помощью ограничения ввоза мяса и яиц из соседних стран.

В ряде стран Европы зафиксированы очаги птичьего гриппа, причем ситуация близка к эпидемической. На этой неделе в Венгрии обнаружили штамм H5N8 на птицеферме в северо-западном регионе. Национальным ведомством по безопасности пищевой цепочки (NBIH) было принято решение уничтожить более 50 тысяч голов индеек.

До этого вирус кочевал по другим странам: первый раз он ударил 30 декабря на северо-востоке Польши (в Люблинском воеводстве, 40 тысяч птиц уже ликвидировали на пяти фермах), затем переместился в центральную Польшу (Великопольское воеводство) и Словакию.

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