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Названы самые популярные автомобили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «АвтоВАЗа»

Самой продаваемой машиной на российском рынке в 2019 стала Lada Granta, свидетельствует исследование экспертов аналитического агентства «Автостат».

За прошлый год россияне купили 135831 автомобиль этой модели, что на 28% больше аналогичного показателя в 2018 году, отмечается в исследовании. В тройку также попали Lada Vesta (111459 экземпляров) и Kia Rio (92475).

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В десятку рейтинга вошли другие популярные у россиян модели — Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, а также Renault Logan.

Ранее аналитики подсчитали, что седан Lada Granta стал самым дешевым новым автомобилем на российском рынке в начале 2020 года. В среднем его можно приобрести за 455 900 рублей. В тройке самых недорогих авто также оказались лифтбэк и хетчбэк Lada Granta,

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pepelmetal

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zotamok

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domanl

Сколько лет прошло, всё успокоится не могут.

zotamok

А сам лично, сколько Кудрин спёр. Сегодня исполняется 25 лет счётной палате РФ. Но за 25 лет они считать...

жизнилюб

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