Названы самые популярные автомобили в России

Самой продаваемой машиной на российском рынке в 2019 стала Lada Granta, свидетельствует исследование экспертов аналитического агентства «Автостат».

За прошлый год россияне купили 135831 автомобиль этой модели, что на 28% больше аналогичного показателя в 2018 году, отмечается в исследовании. В тройку также попали Lada Vesta (111459 экземпляров) и Kia Rio (92475).



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Названы самые дешевые новые автомобили

В десятку рейтинга вошли другие популярные у россиян модели — Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, а также Renault Logan.

Ранее аналитики подсчитали, что седан Lada Granta стал самым дешевым новым автомобилем на российском рынке в начале 2020 года. В среднем его можно приобрести за 455 900 рублей. В тройке самых недорогих авто также оказались лифтбэк и хетчбэк Lada Granta,