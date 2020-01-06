Названы самые дешевые новые автомобили

Самым дешевым новым автомобилем на российском рынке в начале 2020 года стал седан Lada Granta, подсчитали эксперты.

Lada Granta в минимальной комплектации в среднем можно купить за 455 900 рублей, пишет «Российская газета». В тройке также оказались лифтбэк и хетчбэк Lada Granta, которые в среднем стоят 472 900 рублей.



В рейтинг попали универсал Lada Granta, седан Datsun on-DO, внедорожник Lada 4x4, хетчбэк Datsun mi-DO, универсал Lada Granta Cross, седан Renault Logan и хетчбэк Renault Sandero, отмечается в исследовании.

Ранее стало известно, что россияне за 11 месяцев 2019 года приобрели 140 тысяч новых автомобилей премиум-сегмента — это на 4% больше, чем за тот же период 2018 года. Рост зафиксирован на фоне общего падения автомобильного рынка на 3%.