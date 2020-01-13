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«Вор в законе» попал под уголовное дело в Приангарье за свой статус

Источник:
Sibnet.ru
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Уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, отбывающего срок в колонии Приангарья, возбудили за статус «вора в законе» и активное руководство преступной деятельностью из мест лишения свободы, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, с 1998 года подозреваемый имеет статус «вор в законе». В 2009 году Верховный суд республики Татарстан осудил его к 20-и годам лишения свободы. Мужчина в 2003 году в городе Нижнекамске убил двух человек и покушался на жизнь еще одного.

Преступление совершалось при помощи руководителей преступного сообщества. Целью убийства было распространение своего криминального влияния на город и действующие на его территории криминальные группировки. С 2015 года подозреваемый отбывает наказание в ФКУ ИК-19 ГУФСИН по Иркутской области, содержится в отряде строгих условий отбывания наказания.

Но следователи установили, что «вор в законе», даже находясь в колонии, распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи, оказывает криминальное влияние, использует свое высшее положение в преступной иерархии, чтобы руководить противозаконной деятельностью на территории России и области, в том числе для дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Следственный комитет по материалам регионального УФСБ России возбудил уголовное дело в отношении «вора в законе» по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

В настоящее время сотрудниками региональных управлений СК России, ФСБ и ФСИН России проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия с участием подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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«Вор в законе» попал под уголовное дело за свой статус
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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

jeryakob

В ОПГ тоже идут добровольцы... И добрая воля никак не спасает их от уголовного кодекса. Юридически...