«Вор в законе» попал под уголовное дело в Приангарье за свой статус

Уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, отбывающего срок в колонии Приангарья, возбудили за статус «вора в законе» и активное руководство преступной деятельностью из мест лишения свободы, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, с 1998 года подозреваемый имеет статус «вор в законе». В 2009 году Верховный суд республики Татарстан осудил его к 20-и годам лишения свободы. Мужчина в 2003 году в городе Нижнекамске убил двух человек и покушался на жизнь еще одного.

Преступление совершалось при помощи руководителей преступного сообщества. Целью убийства было распространение своего криминального влияния на город и действующие на его территории криминальные группировки. С 2015 года подозреваемый отбывает наказание в ФКУ ИК-19 ГУФСИН по Иркутской области, содержится в отряде строгих условий отбывания наказания.

Но следователи установили, что «вор в законе», даже находясь в колонии, распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи, оказывает криминальное влияние, использует свое высшее положение в преступной иерархии, чтобы руководить противозаконной деятельностью на территории России и области, в том числе для дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Следственный комитет по материалам регионального УФСБ России возбудил уголовное дело в отношении «вора в законе» по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

В настоящее время сотрудниками региональных управлений СК России, ФСБ и ФСИН России проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия с участием подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.