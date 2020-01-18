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Зеленский «простил» премьер-министра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался поддержать отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и решил «дать премьеру шанс».

Зеленский отметил, что против отставки всего кабинета, так как не время раскачивать страну экономически и политически, при этом предложил найти «слабые звенья в правительстве и заменить их», передает Reuters.

Глава украинского правительства подал в отставку 17 января после скандала с публикацией фрагментов совещания кабмина. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, уничижительно оценивает познания Зеленского в экономике.

Гончарук уже отреагировал на отказ главы государства Владимира Зеленского поддержать его отставку. Он написал в Facebook, что у его команды высокий кредит доверия «от президента и людей», а также подтвердил, что правительство готово выполнять все поставленные задачи.

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Неубедительно. Смахивает на плохой фарс.