Сибирский левша стал претендентом на рекорд Гиннесса

Известный новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин подал документы на фиксацию рекорда Гиннеса по созданию самой маленькой копии монеты, сообщил сам левша на странице «ВКонтакте».

Микроминиатюрист сделал самую маленькую золотую копию червонца «Сеятеля», отчеканенного в СССР в 1923 году. Диаметр копии монеты порядка 3 миллиметров.

«Доказательная база для книги рекордов Гиннесса по поводу самой маленькой копии монеты была собрана, оформлена и подана до нового года. 3 января получил ответ, что мои доказательства будут рассмотрены не ранее чем 18 марта 2020 года», — сообщил Анискин.

По его слова, он также обратился в книгу рекордов России с заявкой на ту же номинацию. Сделать копию монеты мастеру удалось не с первого раза, потому что монета круглая и заготовки для нее пришлось делать, отрезая от золотой пластинки кусочки и делая из них шарика, а затем расплющивая.