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Фильм дня: «Домашний арест»

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал Семёна Слепакова «Домашний арест» во всей красе показывает жизнь чиновников и простых людей в провинциальном городе.

10 января 2010 года в России был введён новый вид меры пресечения — «домашний арест».

Сюжет сериала построен на истории мэра города Синеозёрска Аркадия Аникеева. Его ловят на получении взятки и помещают под домашний арест по месту прописки. А прописан он в коммунальной квартире, где провел нелегкое детство, полное унижений от соседа по комнате Ивана Самсонова, который обзавелся семьей и продолжает бедно жить в коммуналке.

Бывшим друзьям детства приходится заново строить отношения, а хитрый план Аникеева сделать простого работягу мэром, чтобы спастись от тюрьмы, ставит под угрозу спокойную и размеренную жизнь Самсонова и всех близких ему людей.

Уже знакомый зрителю сюжет про чиновника, лишенного привычных благ, привлекает честностью. Герои не превращаются по щелчку из злодея в героя или из глупца в умника. Каждый герой развивается в фильме ровно на столько, сколько проблем ему подкинула жизнь. Все как в реальности.

Слепаков снял сериал-комедию. Что касается шуток, то, конечно, зритель не будет смеяться беспрерывно на протяжении 12 часов (в сериале 12 эпизодов, каждый из которых длится чуть больше часа). Особое внимание по части юмора стоит обратить на губернатора, гоняющегося за лайками в Instagram, и на Клавдию Сапрыкину, острую на язык сплетницу.  

После выхода сериал получил приличную порцию похвалы, высокую оценку сериалу поставил режиссер Никита Михалков. «Это современный Гоголь. … Это очень хорошо. Там есть затяжки, есть вещи, на которых я бы не стал акцентировать внимание, но это очень талантливо, очень весело», — говорит Михалков. Рейтинг сериала на IMDb: 8.00.



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