Фазель подтвердил проведение МЧМ по хоккею в Сибири

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Новосибирске и Омске, как и планировалось ранее, сообщил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

«Международная федерация хоккея получила информацию от WADA. Ничего не изменится», — цитирует ТАСС Фазеля.

В декабре исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Россия на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования, а также претендовать на них.

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Российские спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Но санкции не должны коснуться проведения молодежного первенства мира по хоккею.

Санкции могут коснуться национальной сборной России, которой в мае предстоит выступить на чемпионате мира в Швейцарии. Между тем, 27 декабря РУСАДА уведомила WADA о несогласии с санкциями. Спор должен решится в Спортивном арбитражном суде (CAS). Санкции могут вступить в силу только после решения CAS.