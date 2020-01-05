Тегеран ответил на угрозы Трампа нанести удара по Ирану

США не осмелятся нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави.

«В ходе возможного конфликта в будущем, на который, сомневаюсь, что им хватит смелости, станет ясно, к какому месту будут относиться эти цифры — 5 и 2», — приводит РИА Новости слова Мусави.

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Ранее Трамп обещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

В ночь на пятницу, 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.