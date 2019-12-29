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Чем опасен наступающий високосный год?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

В високосные годы упал Тунгусский метеорит, потерпел крушение «Титаник» и затонула подлодка «Курск». Наступающий 2020-й — високосный, в нем будет 366 дней. Каких неприятностей и катастроф ждать от наступающего года? Астрологи и парапсихологи рассказали Sibnet.ru, чем на самом деле опасен високосный год.

Високосный год отличается от обычного тем, что в феврале не 28, а 29 дней. Ежегодно Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и шесть часов. За четыре года набегает один лишний день. Его добавляют к самому короткому месяцу, чтобы периодически «догонять» календарь.

Отставание во времени первыми заметили римские астрономы времен Юлия Цезаря. Римляне дважды считали шестой день перед мартовскими календарями — 24 февраля. По латыни «дважды шестой» — bissextus. В греческом языке оно превратилось в bisextos. А в древнерусском в «високост». 

Лишний день

В високосные годы происходило много происшествий. С другой стороны, Первая и Вторая мировая война, взрыв на Чернобыльской АЭС случились не в високосные годы... Имеет ли в действительности разрушающую силу «лишний» день? В разных культурах и науках на это свои взгляды.

Первыми по количеству суеверий, связанных с високосным годом, можно считать шотландцев. Они верят — если родиться в високосный день, жизнь станет вечным потоком страданий и боли. В високосный год этот народ готовился к худшему как в отношении урожая и скота, так и в семейной жизни, рассказала парапсихолог Галина Янко.

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Есть и отдельные традиции и поверья, связанные именно с 29 февраля. И они не всегда негативные. Так, во многих других странах считают, что родиться в високосный день — к большой удаче (шансы родиться в високосный день — 1 из 1461). Количество людей, родившихся в этот день во всем мире составляет всего лишь около 5 миллионов человек. И астрологи считают, что те, кто родился под знаком Рыб в «лишний» день, одарены талантами и красивой внешностью.   

В Великобритании и Ирландии существовал обычай, согласно которому в этот день женщинам предоставлялась возможность просить у мужчины руки и сердца, а мужчины не могли отказаться. 

Сильные негативные убеждения, связанные с личной жизнью и високосным годом, есть в Греции. Пары предпочитают не вступать в брак. Также существует суеверие, что разведенные пары, разлученные во время високосного года, никогда не обретут счастья снова. 

Янко обращает внимание — разница в суевериях в разных уголках Земли демонстрирует, что многое зависит от того, во что мы сами поверим. И не стоит доверять мифам, тем более негативным.

Что нельзя делать в високосный год

Семьи касаются множество и славянских примет, связанных с високосным годом. Так, к примеру, считалось, что в этот год нельзя жениться, потому что семья будет несчастлива и страдать от нехватки средств. Хотя в дохристианские времена именно в високосный год девушка могла сама выбирать супруга, не полагаясь на предложение свахи. Шли годы и традиция утрачивалась, а предостережение, о том, что лучше не обзаводиться семьей в високосный год, осталось.

Поверье о том, что нельзя разрывать брачные узы в високосный год, было одно из самых сильных. «Однако, был один секретный обряд, который позволял обмануть злую судьбу. Разведенному супругу надо было прийти в церковь, принести с собой полотенце и произнести: "Отдаю високосному дань, а ты, ангел семейный, рядом со мною встань"», — рассказала психолог Маргарита Аристархова.

Своеобразный словесный оберег произносился и во время церемонии венчания. Священник, завершая чин венчания произносил фразу: «Венчаю венцом, а не високосным концом». 

«Тем, кому приметы не кажутся пустым звуком, не стоит начинать большие дела, менять место работы, делать крупный ремонт. Также лучше не заявлять громогласно о своих планах, чтобы удача не оставила», — посоветовала собеседница. Но и быть чрезмерно пассивным тоже не стоит.

«Опасность високосного года состоит в том, что попав под влияние суеверий, человек занимает менее активную жизненную позицию, что приводит к ненужной осторожности. В результате могут пройти мимо интересные предложения, он откажется от заманчивого карьерного предложения или не примет ухаживаний от близкого человека. В итоге шанс будет потерян, а нужно признать, что по-настоящему выгодные предложения — это большая редкость», — отметила психолог.

Жениться и трудиться

Психология знает точную разгадку тайны 29 февраля. К примеру, если в такой год в истории государства случалось что-то отрицательное, формировался стереотип, связанный с тем, что плохое имело место в високосный год.

Особенности человеческой психики таковы, что привязка «плохого» события к дате привела к сформированию множества примет и поверий, так или иначе увязанных с високосным годом. Люди, верящие в неблагоприятную силу високосного года, ждали от него проблем с урожаем, болезней, трудностей в делах, сказала Аристархова.

«Високосные годы мало чем отличаются от обычных, и любой Новый год надо встречать с уважением в хозяину года, в данном случае — Металлической Мыши. Если соблюсти цвет одежды, элементы декора, продукты — Мышка может благосклонно отнестись к вам, и не случится никаких препятствий в году или они смягчатся», — уверяет астронумеролог Анна Батыр.

Если сложить цифры 2020 года, то получится четверка. В нумерологии это год пары — одинокие встретят родственную душу, правда, многие могут вскоре разочароваться в ней. Кроме того, это год работы и труда, когда надо будет прикладывать много усилий в достижении цели.  

«Касаемо рождения детей — они будут умные, любознательные, открытые к знакомствам, но нужно их не волновать лишний раз, мозг может переутомиться», — считает Батыр.

По ее прогнозу, катаклизмов следует ожидать не более, чем в другие годы, происходить они будут, возможно, у границ государств.

Самые страшные предсказания на 2020 год

О катаклизмах и трагедиях грядущего года говорили многие провидцы. Невестка Ванги Здравка Янева недавно впервые рассказала о ее пророчествах на 2020 год. «Она говорила о солнце, что придет время, когда солнце будет светить, но не будет тепло, это говорят и в NASA. Что уже это время пришло», — процитировала Янева предсказания Ванги телеканалу НТВ.

В Западной Европе в наступающем году Ванга предсказывала конфликты на религиозной и этнической почве. Старый Свет будут сотрясать беспорядки на протяжении нескольких лет. Для России слепая провидица предсказала засушливое лето, но не уточнила, к каким последствиям это приведет.

Ранее Ванга говорила также, что в 2020 году Африка станет эпицентром заболеваний и эпидемий. Ускорится процесс таяния ледников, а на территории Азии участятся землетрясения.

По предсказаниям Нострадамуса, в 20-е годы начнется война между мусульманскими странами. Иранские войска вторгнуться в Египет, Турцию и Грецию.

По прогнозу известного астролога Светланы Драган, в этот период произойдут природные катаклизмы и катастрофы, которые принесут внушительные потери для многих развитых стран. Природа так намекает человечеству, что пора остановить ее разрушение.

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Астролог Павел Глоба также считает, что Земле грозят сейсмические события и природные катаклизмы, но пока не уточнил — где и какие именно.

Медиум из США Эдгар Кейси описывал во время спиритических сеансов частые наводнения, которые похоронят под водой целые регионы. Это может привести к тому, что проснутся вулканы и заполнят все дымом.

Конкретные происшествия предсказал провидец из Украины Андрей Гиперборей. По его мнению, в 2020 году Индию ждет голод и мор, в Турции произойдет наводнение, череда землетрясений потрясет Перу и продолжится конфликт в Чили.

Тема: Прогнозы и предсказания
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DYNAMO7294

Россияне ждут от него, " я устал, я ухожу"

Лама сибирь

ты прав )) потом отмывать экран телевизора от плевков.

Partizan1996

Букмекеры это зло, деньги только проигрываю них, пусть закрывают. Никогда не играйте на ставках

Anatoliy5412

свое они тоже не упустили. Россияне богатые - компенсируют

anbel13

А если не при чём, то зачем он нам?