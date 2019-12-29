Чем опасен наступающий високосный год?

В високосные годы упал Тунгусский метеорит, потерпел крушение «Титаник» и затонула подлодка «Курск». Наступающий 2020-й — високосный, в нем будет 366 дней. Каких неприятностей и катастроф ждать от наступающего года? Астрологи и парапсихологи рассказали Sibnet.ru, чем на самом деле опасен високосный год.

Високосный год отличается от обычного тем, что в феврале не 28, а 29 дней. Ежегодно Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и шесть часов. За четыре года набегает один лишний день. Его добавляют к самому короткому месяцу, чтобы периодически «догонять» календарь.

Отставание во времени первыми заметили римские астрономы времен Юлия Цезаря. Римляне дважды считали шестой день перед мартовскими календарями — 24 февраля. По латыни «дважды шестой» — bissextus. В греческом языке оно превратилось в bisextos. А в древнерусском в «високост».

Лишний день

В високосные годы происходило много происшествий. С другой стороны, Первая и Вторая мировая война, взрыв на Чернобыльской АЭС случились не в високосные годы... Имеет ли в действительности разрушающую силу «лишний» день? В разных культурах и науках на это свои взгляды.

Первыми по количеству суеверий, связанных с високосным годом, можно считать шотландцев. Они верят — если родиться в високосный день, жизнь станет вечным потоком страданий и боли. В високосный год этот народ готовился к худшему как в отношении урожая и скота, так и в семейной жизни, рассказала парапсихолог Галина Янко.

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Есть и отдельные традиции и поверья, связанные именно с 29 февраля. И они не всегда негативные. Так, во многих других странах считают, что родиться в високосный день — к большой удаче (шансы родиться в високосный день — 1 из 1461). Количество людей, родившихся в этот день во всем мире составляет всего лишь около 5 миллионов человек. И астрологи считают, что те, кто родился под знаком Рыб в «лишний» день, одарены талантами и красивой внешностью.

В Великобритании и Ирландии существовал обычай, согласно которому в этот день женщинам предоставлялась возможность просить у мужчины руки и сердца, а мужчины не могли отказаться.

Сильные негативные убеждения, связанные с личной жизнью и високосным годом, есть в Греции. Пары предпочитают не вступать в брак. Также существует суеверие, что разведенные пары, разлученные во время високосного года, никогда не обретут счастья снова.

Янко обращает внимание — разница в суевериях в разных уголках Земли демонстрирует, что многое зависит от того, во что мы сами поверим. И не стоит доверять мифам, тем более негативным.

Что нельзя делать в високосный год

Семьи касаются множество и славянских примет, связанных с високосным годом. Так, к примеру, считалось, что в этот год нельзя жениться, потому что семья будет несчастлива и страдать от нехватки средств. Хотя в дохристианские времена именно в високосный год девушка могла сама выбирать супруга, не полагаясь на предложение свахи. Шли годы и традиция утрачивалась, а предостережение, о том, что лучше не обзаводиться семьей в високосный год, осталось.

Поверье о том, что нельзя разрывать брачные узы в високосный год, было одно из самых сильных. «Однако, был один секретный обряд, который позволял обмануть злую судьбу. Разведенному супругу надо было прийти в церковь, принести с собой полотенце и произнести: "Отдаю високосному дань, а ты, ангел семейный, рядом со мною встань"», — рассказала психолог Маргарита Аристархова.

Своеобразный словесный оберег произносился и во время церемонии венчания. Священник, завершая чин венчания произносил фразу: «Венчаю венцом, а не високосным концом».

«Тем, кому приметы не кажутся пустым звуком, не стоит начинать большие дела, менять место работы, делать крупный ремонт. Также лучше не заявлять громогласно о своих планах, чтобы удача не оставила», — посоветовала собеседница. Но и быть чрезмерно пассивным тоже не стоит.

«Опасность високосного года состоит в том, что попав под влияние суеверий, человек занимает менее активную жизненную позицию, что приводит к ненужной осторожности. В результате могут пройти мимо интересные предложения, он откажется от заманчивого карьерного предложения или не примет ухаживаний от близкого человека. В итоге шанс будет потерян, а нужно признать, что по-настоящему выгодные предложения — это большая редкость», — отметила психолог.

Жениться и трудиться

Психология знает точную разгадку тайны 29 февраля. К примеру, если в такой год в истории государства случалось что-то отрицательное, формировался стереотип, связанный с тем, что плохое имело место в високосный год.

Особенности человеческой психики таковы, что привязка «плохого» события к дате привела к сформированию множества примет и поверий, так или иначе увязанных с високосным годом. Люди, верящие в неблагоприятную силу високосного года, ждали от него проблем с урожаем, болезней, трудностей в делах, сказала Аристархова.

«Високосные годы мало чем отличаются от обычных, и любой Новый год надо встречать с уважением в хозяину года, в данном случае — Металлической Мыши. Если соблюсти цвет одежды, элементы декора, продукты — Мышка может благосклонно отнестись к вам, и не случится никаких препятствий в году или они смягчатся», — уверяет астронумеролог Анна Батыр.

Если сложить цифры 2020 года, то получится четверка. В нумерологии это год пары — одинокие встретят родственную душу, правда, многие могут вскоре разочароваться в ней. Кроме того, это год работы и труда, когда надо будет прикладывать много усилий в достижении цели.

«Касаемо рождения детей — они будут умные, любознательные, открытые к знакомствам, но нужно их не волновать лишний раз, мозг может переутомиться», — считает Батыр.

По ее прогнозу, катаклизмов следует ожидать не более, чем в другие годы, происходить они будут, возможно, у границ государств.

Самые страшные предсказания на 2020 год

О катаклизмах и трагедиях грядущего года говорили многие провидцы. Невестка Ванги Здравка Янева недавно впервые рассказала о ее пророчествах на 2020 год. «Она говорила о солнце, что придет время, когда солнце будет светить, но не будет тепло, это говорят и в NASA. Что уже это время пришло», — процитировала Янева предсказания Ванги телеканалу НТВ.

В Западной Европе в наступающем году Ванга предсказывала конфликты на религиозной и этнической почве. Старый Свет будут сотрясать беспорядки на протяжении нескольких лет. Для России слепая провидица предсказала засушливое лето, но не уточнила, к каким последствиям это приведет.

Ранее Ванга говорила также, что в 2020 году Африка станет эпицентром заболеваний и эпидемий. Ускорится процесс таяния ледников, а на территории Азии участятся землетрясения.

По предсказаниям Нострадамуса, в 20-е годы начнется война между мусульманскими странами. Иранские войска вторгнуться в Египет, Турцию и Грецию.

По прогнозу известного астролога Светланы Драган, в этот период произойдут природные катаклизмы и катастрофы, которые принесут внушительные потери для многих развитых стран. Природа так намекает человечеству, что пора остановить ее разрушение.

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Астролог Павел Глоба также считает, что Земле грозят сейсмические события и природные катаклизмы, но пока не уточнил — где и какие именно.

Медиум из США Эдгар Кейси описывал во время спиритических сеансов частые наводнения, которые похоронят под водой целые регионы. Это может привести к тому, что проснутся вулканы и заполнят все дымом.

Конкретные происшествия предсказал провидец из Украины Андрей Гиперборей. По его мнению, в 2020 году Индию ждет голод и мор, в Турции произойдет наводнение, череда землетрясений потрясет Перу и продолжится конфликт в Чили.