Новые деньги и конец света: предсказания великих на 2020 год

Что ждёт страну и мир в 2020 году? Свои мнения на этот счёт высказывали как и великие пророки Ванга и Нострадамус, так и популярные современные астрологи и экстрасенсы. России пообещали отмену денег и нового президента.

Пророчества тех, кого уже давно нет в живых, непросто трактовать конкретно, но исследователи относят к наступающему году немало предсказаний, например, знаменитой болгарской ясновидящей Ванги.

Политика и экономика

Слепая пророчица считала, что 2020 год станет переломным для денег: они исчезнут, их роль возьмут на себя цифры. Если учесть, что в мире всё больше пользуются безналичными платежами и переводами, то такие перемены в будущем вполне вероятны.

Также в ближайшем будущем, если верить предсказаниям Ванги, человечество откроет мощный источник энергии, который будет сильнее, чем Солнце. И этот факт, по мнению провидицы, будет тесно связан с темой ненужности денег.

#Праздник Почему нельзя дарить часы, ножи и тапочки

Что касается непосредственно России, её экономике Ванга предсказала не слишком радостные перспективы. Ясновидящая считала, что страна будет постепенно терять всё больше традиционных источников дохода, но эта ситуация даст народу возможность сплотиться, а также не потерять веру в существующую власть.

Французский предсказатель Мишель Нострадамус писал о будущем в своих альманахах. К нашему времени в его пророчествах относятся слова о войнах. Например, по словам Нострадамуса, в следующем году Персия (то есть современный Иран) вторгнется на территории греческих островов, Египта и Турции.

Есть у Нострадамуса и другие слова о напряжённости между странами Востока. А вот Россия, согласно его предсказаниям, в будущем году может вступить в устойчивый союз с какой-то из сильных стран, правда, неизвестно, с какой именно. Между тем Ванга говорила об обострении соперничества между Индией и Китаем, в котором Россия будет на стороне второй державы.

Ближе к концу света?

Несмотря на то, что, по словам Ванги, благодаря новому источнику энергии в новом году «земля отдохнёт», вскоре вероятна вспышка какой-то уже забытой болезни. По словам исследователей, это может быть связано с увеличением солнечной активности, но более конкретной информации по поводу предсказаний Ванги никто дать не может.

#Фильм дня Фильм дня: «Нострадамус»

Нострадамус, в свою очередь, обещал нам весьма печальные изменения климата. Они могут быть связаны с испытанием на Земле нового оружия. Ухудшение климатической ситуации приблизит человечество к концу света, считал астролог.

А вот святая Матрона Московская обращала внимание на то, что беда придёт в Россию и мир не из-за оружия или денег, а из-за духовного конфликта. «Ни война придёт сюда, ни Революция. Будет битва лукавого и Божьей силы», – говорила она.

Современные предсказания

Наступающий 2020 год станет переломным для страны и мира, также считают современные астрологи. В частности, Павел Глоба предсказывает, что именно в этом году полностью поменяются и геополитическая ситуация, и финансовая система. В этом году будет опасно вкладываться в валюту.

Победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа также, как и его коллеги, уверен, что в 2020 году перестанет существовать большинство валют. Расчёты будут вестись с помощью принципиально новых денег. Но зато эта ситуация завершит экономический кризис, считает экстрасенс.

Еще один участник телешоу Алексей Фад говорил о том, что в 2020 году России стоит ждать нового лидера, преемника существующего президента. Именно новый глава государства способен привести страну в светлое будущее.