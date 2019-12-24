НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Новые деньги и конец света: предсказания великих на 2020 год

Источник:
Sibnet.ru
214 1
Фото: © Sibnet.ru
Что ждёт страну и мир в 2020 году? Свои мнения на этот счёт высказывали как и великие пророки Ванга и Нострадамус, так и популярные современные астрологи и экстрасенсы. России пообещали отмену денег и нового президента.

Пророчества тех, кого уже давно нет в живых, непросто трактовать конкретно, но исследователи относят к наступающему году немало предсказаний, например, знаменитой болгарской ясновидящей Ванги. 

Политика и экономика

Слепая пророчица считала, что 2020 год станет переломным для денег: они исчезнут, их роль возьмут на себя цифры. Если учесть, что в мире всё больше пользуются безналичными платежами и переводами, то такие перемены в будущем вполне вероятны.

Также в ближайшем будущем, если верить предсказаниям Ванги, человечество откроет мощный источник энергии, который будет сильнее, чем Солнце. И этот факт, по мнению провидицы, будет тесно связан с темой ненужности денег.

#Праздник
Почему нельзя дарить часы, ножи и тапочки

Что касается непосредственно России, её экономике Ванга предсказала не слишком радостные перспективы. Ясновидящая считала, что страна будет постепенно терять всё больше традиционных источников дохода, но эта ситуация даст народу возможность сплотиться, а также не потерять веру в существующую власть.

Французский предсказатель Мишель Нострадамус писал о будущем в своих альманахах. К нашему времени в его пророчествах относятся слова о войнах. Например, по словам Нострадамуса, в следующем году Персия (то есть современный Иран) вторгнется на территории греческих островов, Египта и Турции. 

Есть у Нострадамуса и другие слова о напряжённости между странами Востока. А вот Россия, согласно его предсказаниям, в будущем году может вступить в устойчивый союз с какой-то из сильных стран, правда, неизвестно, с какой именно. Между тем Ванга говорила об обострении соперничества между Индией и Китаем, в котором Россия будет на стороне второй державы.

Ближе к концу света?

Несмотря на то, что, по словам Ванги, благодаря новому источнику энергии в новом году «земля отдохнёт», вскоре вероятна вспышка какой-то уже забытой болезни. По словам исследователей, это может быть связано с увеличением солнечной активности, но более конкретной информации по поводу предсказаний Ванги никто дать не может.

#Фильм дня
Фильм дня: «Нострадамус»

Нострадамус, в свою очередь, обещал нам весьма печальные изменения климата. Они могут быть связаны с испытанием на Земле нового оружия. Ухудшение климатической ситуации приблизит человечество к концу света, считал астролог.

А вот святая Матрона Московская обращала внимание на то, что беда придёт в Россию и мир не из-за оружия или денег, а из-за духовного конфликта. «Ни война придёт сюда, ни Революция. Будет битва лукавого и Божьей силы», – говорила она.


Современные предсказания

Наступающий 2020 год станет переломным для страны и мира, также считают современные астрологи. В частности, Павел Глоба предсказывает, что именно в этом году полностью поменяются и геополитическая ситуация, и финансовая система. В этом году будет опасно вкладываться в валюту.

Победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа также, как и его коллеги, уверен, что в 2020 году перестанет существовать большинство валют. Расчёты будут вестись с помощью принципиально новых денег. Но зато эта ситуация завершит экономический кризис, считает экстрасенс.

Еще один участник телешоу Алексей Фад говорил о том, что в 2020 году России стоит ждать нового лидера, преемника существующего президента. Именно новый глава государства способен привести страну в светлое будущее.

Казахская ясновидящая Вера Лион считает, что год для России будет непростым, но страна сумеет справиться с трудностями. В 2020 году она нарастит вооружение, особенно воздушное. Также Лион предупредила россиян о тяжёлой, очень снежной зиме.

Тема: Прогнозы и предсказания
Как запустить программу на обретение счастья в новом году
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Поток Персеиды: как загадать желание на падающую звезду
Гороскоп удачи: главные счастливчики марта по Зодиаку
смотреть все
Отношения #Оракул #Аналитика
  • сексфис до 10.01
  • Термобелье реклама
  • Солнечные очки
  • Интим-шоп
  • Как выбрать презерватив
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
•
Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль
•
Россия «приземлит» гиперзвуковую ракету
•
Новейший Су-57 разбился под Комсомольском-на-Амуре
Подробности
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
Как это работает
•
Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома
•
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
•
Как запрограммировать счастье в новом году
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские академики присмотрели новых звезд физики на олимпиаде
Сибирь 24.12.2019 17:51
Сибирские ученые разгадают тайну воронок в Якутии
Сибирь 24.12.2019 16:55
Шамсутдинова этапируют в Москву до конца года
Сибирь 24.12.2019 16:34
Самую грустную новогоднюю дискотеку сняли в Красноярске
Сибирь 24.12.2019 16:32
Самое популярное
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
4836
США остановили строительство российского газопровода
3570
«Газпром» согласился вернуть долг Украине
3236
Steam объявил глобальную распродажу игр
3097
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
•
Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль
•
Россия «приземлит» гиперзвуковую ракету
•
Новейший Су-57 разбился под Комсомольском-на-Амуре
Подробности
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
Сибирь
•
Сибирские академики присмотрели новых звезд физики на олимпиаде
•
Сибирские ученые разгадают тайну воронок в Якутии
•
Шамсутдинова этапируют в Москву до конца года
•
Самую грустную новогоднюю дискотеку сняли в Красноярске
•
Мэр Красноярска за конфетку рассказал стишок на «Арт-елке»
•
Украинец отказался воевать и попросил убежища в Бурятии
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
74
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
50
США остановили строительство российского газопровода
45
Россия резко нарастила импорт пальмового масла
37
Топ комментариев

mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

ecima

У любой техники бывает не исправность

лачинов

Это вполне ожидаемо. Надеюсь теперь бритты изгонят со своей земли всех российских подданых вместе с их...

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

лачинов

Мотивы сего поступка для широкой общественности в любом бы случае остались бы неизвестными. Похоже сами...