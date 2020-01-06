Зона риска: рубль против доллара в 2020 году

Курс рубля в 2020 году определят внешние факторы и, если их расклад останется прежним, российская валюта продолжит укрепляться, считают эксперты. А вот доллар ждет дальнейшее ослабление по отношению к большинству валют. Однако тенденция на снижение доллара еще не укрепилась и Россия продолжает находиться в зоне риска.

Уходящий год оказался для рубля очень удачным. Благоприятная конъюнктура вывела его в лидеры роста среди других рисковых валют мира. Курс доллара за год упал с 71 до 62 рублей, курс евро снизился с 80 до 69 рублей.

Позитивное влияние на курс российской валюты оказали снижение санкционных рисков и приток иностранного капитала, приводит RT мнение главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича. Кроме того рубль поддержал рост мировых цен на нефть. С января по декабрь черное золото марки Brent подскочило в стоимости более чем на 20%, до 66-67 долларов за баррель.

«Если сравнить динамику стоимости нефти и фондовых рынков, то рубль по-настоящему хорошо реагировал именно на рост бирж. При этом нацвалюту практически полностью удалось отвязать от колебаний нефтяных цен», — считает руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.

Благоприятно сказалось и снижения риска большой торговой войны между Китаем и США. Инвесторы стали активнее закупать рисковые активы, к которым относится и российская валюта.

Доллар же в 2019 году преимущественно терял позиции по отношению ко всем валютам развивающихся стран на фоне смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Рублевые перспективы

По мнению ряда экспертов, если расклад внешних факторов останется прежним, рубль продолжит укрепляться. Гойхман полагает, что на российскую валюту в 2020 году окажут влияние торговые переговоры Китая и США, которые растянутся на несколько месяцев.

«В результате продолжится медленный, но настойчивый приток денег в рублевые активы. Таким образом, курс доллара может опуститься по крайней мере ниже планки в 60 рублей, а курс евро займет коридор 65-70 рублей», — сказал Гойхман.

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По словам руководителя партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслава Максименко, предпосылок для смены тренда на снижение стоимости ведущих валют к рублю пока не сложилось. «Так что в условиях сохранения позитивной внешней конъюнктуры рекорды рубля в 2019-м с высокой вероятностью будут обновлены в первые недели 2020-го», — цитирует его «Российская газета».

«Во главу угла ставим два фактора. Это общее геополитическое улучшение вокруг нашей страны, которое непременно сказывается на курсе нацвалюты. И экономические спекулятивные тренды, которые двигают глобальные валютные фонды и глобальных инвесторов в секторе emerging markets (развивающиеся рынки) — это играет на руку нашей национальной валюте», — сказал в интервью «Вестям» руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.

Другие эксперты придерживаются более сдержанной позиции. Они считают, что, несмотря на то, что России удалось показать рекордно низкую волатильность, страна находится в зоне риска.

«В соответствии с нашим прогнозом, в первом полугодии курс рубля будет оставаться довольно стабильным, 64-65 рублей за доллар. Во втором полугодии небольшая коррекция около 65-66 рублей. В среднем за год 65 рублей за доллар», — уточнил главный экономист «Газпромбанка» Сергей Коныгин.

Валютные горизонты

Большинство экспертов считают, что доллар в 2020 году продолжит слабеть к большинству основных валют и валют стран с развивающейся экономикой. Аналитики банка Societe Generale ждут последовательного ухудшения в американской экономике. Наиболее выраженной такая тенденция станет во второй половине 2020 года.

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Эксперты ожидают более слабого доллара и более низких процентных ставок в США, пусть даже для закрепления такой тенденции может понадобиться больше времени, чем ранее ожидалось, приводит РБК анализ Societe Generale.

Аналитики банка прогнозируют, что в 2020 году курс евро восстановится по отношению к доллару. По отношению к иене и британскому фунту курс евро снизится. Курс доллара вряд ли выйдет из текущего диапазона до начала второго квартала 2020 года, но к лету появятся первые признаки ослабления американской валюты, добавили представители французского банка.

К концу первого квартала 2020 года за евро будут давать 1,11 доллара, прогнозируют в Societe Generale. В первом полугодии 2020 года эксперты Societe Generale ожидают укрепления евро до 1,14. К началу октября курс доллара к евро изменится до 1,17, а к концу 2020 года — до 1,2 .