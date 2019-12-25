Трасса «Сибирь» закрыта из-за массовой аварии

Участок федеральной трассы «Сибирь» в Топкинском районе Кемеровской области перекрыт из-за нескольких аварий, в одной столкнулись семь машин, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Около 10.00 по местному времени на 186 километре участка федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском районе столкнулись грузовой автомобиль Scania и Mercedes. В аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Через час на том же участке автодороги произошло последовательное столкновение семи транспортных средств, включая три грузовых и четыре легковых автомобиля. В результате аварии травмы получил водитель Mazda Bongo. По предварительной информации, причиной данного ДТП послужило то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях.

Движение на данном участке полностью перекрыто. Водителям рекомендуется двигаться по автодороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга».