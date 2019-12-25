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Трасса «Сибирь» закрыта из-за массовой аварии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД России по Кемеровской области

Участок федеральной трассы «Сибирь» в Топкинском районе Кемеровской области перекрыт из-за нескольких аварий, в одной столкнулись семь машин, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Около 10.00 по местному времени на 186 километре участка федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском районе столкнулись грузовой автомобиль Scania и Mercedes. В аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Через час на том же участке автодороги произошло последовательное столкновение семи транспортных средств, включая три грузовых и четыре легковых автомобиля. В результате аварии травмы получил водитель Mazda Bongo. По предварительной информации, причиной данного ДТП послужило то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях.

Движение на данном участке полностью перекрыто. Водителям рекомендуется двигаться по автодороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга».

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bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.