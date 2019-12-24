«Буханка» изменила «выражение лица»

Новая версия фургончика «буханка» от УАЗ получила силовой бампер, который изменил «выражение лица» автомобиля.

УАЗ получил сертификационные документы на новую версию «буханки». В документах указано дополнительное оборудование: багажник, лебёдка, тягово-сцепное устройство, защита рулевых тяг, а также 16-дюймовые шины BF Goodrich.

Также на машину будут устанавливать силовой бампер («кенгурятник»), который заметно изменил «выражение лица» фургона. Фото «буханок» опубликовали издания «Автоброкер» и Auto.mail.ru.

Автомобили синего цвета и с таким комплектом оборудования могут предназначаться для государственных структур, пишет «Автоброкер» со ссылкой на источник. Пока нет данных, будут ли такие «буханки» доступны простым покупателям.