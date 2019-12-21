Одобрены новые штрафы за публикации о наркотиках

Российское правительство одобрило введение новых штрафов за размещение в интернете запрещенной информации о наркотиках, сообщается на официальном сайте кабмина.

Законопроектом предлагается ввести отдельный квалифицирующий признак в статью об административных правонарушениях, предусмотрев повышенные штрафы для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики.



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Согласно законопроекту, штрафные санкции за неисполнение обязательств по ограничению доступа к информации на основании рекомендаций Роскомнадзора будут увеличены, а повторное совершение правонарушения повлечет за собой повышенную ответственность.

В России в 2020 году появятся подразделения МВД по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Президент Владимир Путин ранее дал поручение усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков в Сети.