Одобрены новые штрафы за публикации о наркотиках

Российское правительство одобрило введение новых штрафов за размещение в интернете запрещенной информации о наркотиках, сообщается на официальном сайте кабмина.
Законопроектом предлагается ввести отдельный квалифицирующий
признак в статью об административных правонарушениях, предусмотрев повышенные
штрафы для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики.
Согласно законопроекту, штрафные санкции за неисполнение обязательств по ограничению доступа к информации на основании рекомендаций Роскомнадзора будут увеличены, а повторное совершение правонарушения повлечет за собой повышенную ответственность.
В России в 2020 году появятся подразделения МВД по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Президент Владимир Путин ранее дал поручение усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков в Сети.