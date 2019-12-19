Россию призвали активнее разорять вороватых чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, подлежащих конфискации как незаконное богатство, такую рекомендацию дала международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Выездная миссия FATF в Москве состоялась с 11 по 29 марта 2019 года и стала четвертой по счету проверкой, предыдущая состоялась десять лет назад — в 2008 году. Эксперты учрежденной «Большой семеркой» (G7) межправительственной организации оценили уровень борьбы России с отмыванием преступных средств.

Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом, приводит РБК заключение экспертов FATF. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.

По данным FATF, 85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов в России связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств. Всего с 2014 по 2018 год у преступников изъяли почти 318,5 миллиарда рублей (штрафы не включены) за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Налоговый интеллект: как ФНС отследит обналичку

В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.

По закону правоохранительные органы должны обратить внимание на госслужащего, если он или его семья тратит больше задекларированных за последние три года доходов. Генпрокуратура может потребовать от чиновника обосновать его расходы. Если чиновник не сможет доказать законность происхождения средств и собственности, он должен быть уволен со службы, а состояние обращено в доходы государства.

В ноябре Конституционный суд разрешил изымать средства у дальних родственников и знакомых коррупционеров. Вопрос рассматривался в связи с делом бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко.