Выбран лучший гол на ЧМ по футболу-2026

Гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Аргентины признан лучшим на турнире, сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA).

Кабрал отличился на 103-й минуте. С левого угла штрафной площади аргентинцев он точно пробил в дальнюю девятку ворот Эмилиано Мартинеса, сделав счет равным — 2:2.

«Когда я поднял глаза и увидел, что мяч летит в верхний угол, я подумал: "Что, черт возьми, я только что сделал?" Я не мог поверить своим глазам. Посмотрел на своих товарищей по команде — все кричали, держась за головы, вне себя от радости. Я побежал, не задумываясь. Потом меня осенило, что я забил потрясающий гол на чемпионате мира», — цитирует Кабрала FIFA.

Футболист поделился, что его мама, находящаяся в тот момент на трибунах, упала в обморок. Кабралу 23 года, на клубном уровне выступает за турецкий «Трабзонспор».

Лучший гол турнира был определен по итогам голосования болельщиков. Также были номинированы Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Вильсон Изидор (Гаити), Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина), Дайдзэн Маэда (Япония), Элдор Шомуродов (Узбекистан), Эрлинг Холанд (Норвегия), Хулиан Альварес (Аргентина), Джуд Беллингем (Англия) и Ферран Торрес (Испания).

Сборная Кабо-Верде стала сенсацией на чемпионате мира по футболу — 2026. Это одна из самых маленьких стран, когда-либо попадавших на ЧМ. На турнир команда вышла напрямую, выиграв свою отборочную группу в Африке. Команда сыграла вничью с Испанией, выигравшей этот ЧМ. А судьбу матча с Аргентиной, в итоге ставшей второй, решил автогол защитника сборной Кабо-Верде Динея.