Сборная Франции обыграла команду Марокко в четвертьфинале на чемпионате мира по футболу — 2026, несмотря на нереализованный пенальти Килиана Мбаппе.

Мбаппе на 28-й минуте не забил с пенальти. Этот промах стал для футболиста первым в карьере на чемпионатах мира.

Но французский нападающий распечатал ворота марокканцев на 60-й минуте, а уже через шесть минут с его подачи забил УсманДембеле. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В полуфинале команда встретится с победителем пары Испания — Бельгия.

Франция стала третьей сборной в истории, вышедшей в полуфинал на трех турнирах подряд (2018, 2022, 2026), после Германии и Бразилии. На счету французов два чемпионских титула (1998, 2018), также они дважды становились вице-чемпионами (2006, 2022).