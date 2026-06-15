Бизнес-функции «Макса» стали доступны самозанятым

Бизнес-платформа «Макс» стала доступна для самозанятых, сообщила пресс-служба национального мессенджера. Теперь к ней могут присоединиться более 16 миллионов российских предпринимателей, оформивших самозанятость.

Для регистрации на платформе необходимо авторизоваться по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и пройти верификацию через «Госуслуги», отмечается в сообщении.

Присоединившиеся предприниматели смогут создать собственный публичный канал для привлечения аудитории, автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов и запустить мини-приложение.

Чат-боты помогают без специальных навыков автоматизировать продажи и поддержку. С их помощью можно настроить быстрые ответы, прием заказов и сбор обратной связи, подчеркивают разработчики.

В настоящее время на бизнес-платформе «Макса» зарегистрировано порядка 500 тысяч компаний и организаций. Количество обычных пользователей в мессенджере в конце мая достигло 125 миллионов.