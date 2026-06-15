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Бизнес-функции «Макса» стали доступны самозанятым

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Бизнес-платформа «Макс» стала доступна для самозанятых, сообщила пресс-служба национального мессенджера. Теперь к ней могут присоединиться более 16 миллионов российских предпринимателей, оформивших самозанятость.

Для регистрации на платформе необходимо авторизоваться по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и пройти верификацию через «Госуслуги», отмечается в сообщении.

Присоединившиеся предприниматели смогут создать собственный публичный канал для привлечения аудитории, автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов и запустить мини-приложение.

Чат-боты помогают без специальных навыков автоматизировать продажи и поддержку. С их помощью можно настроить быстрые ответы, прием заказов и сбор обратной связи, подчеркивают разработчики.

В настоящее время на бизнес-платформе «Макса» зарегистрировано порядка 500 тысяч компаний и организаций. Количество обычных пользователей в мессенджере в конце мая достигло 125 миллионов.

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Топ комментариев

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣

mosquito__2010

с куклами вуду у ермака эффектно получилось. и без бы. государственность тупой нацистской украины така...