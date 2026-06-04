НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

«Макс» запустил прямые трансляции в каналах

Источник:
Sibnet.ru
117 0
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер «Макс» приступил к тестированию прямых трансляций в каналах, сообщила пресс-служба платформы. Трансляции реализованы через интеграцию с платформой «VK Видео».

Для запуска эфира автору необходимо добавить чат-бот трансляций в администраторы канала, выбрать нужный канал в боте, вставить ссылку на эфир из «VK Видео» и опубликовать или запланировать соответствующий пост.

Подписчики будут получать уведомления о начале трансляции. Кроме того, рядом с аватаркой канала в списке чатов появится специальный значок, а присоединиться к просмотру можно будет через кнопку «Открыть» в канале.

Разработчики отметили, что новая функция в ближайшее время станет доступна всем авторам каналов в «Макс» с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Мессенджер «Макс» исчез из App Store
Wildberries запустит собственный мессенджер
YouTube запустил новую функцию
Telegram в России снова заработал через прокси
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
4412
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
11381
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
8486
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
10426
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
16214
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
140325
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
174248
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159314
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
4120906
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
187594
0
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Изменится порядок оплаты отопления
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ded-09

Стоит посмотреть на стоимость авто на внутреннем рынке Китая. Где даже более оснащённые модели стоят...

nifnif

после этого - значится - тарифы для населения обязательно поднимутся - вот тебе бабушка и миллиардеров...

c2h5oh76

сильнее, чем твой стул, ничего не горит и не дымит

mosquito__2010

кстати когда российские десантники стояли под киевом за 2 дня украина была готова на мир. а потом приехал...