«Макс» запустил прямые трансляции в каналах

Мессенджер «Макс» приступил к тестированию прямых трансляций в каналах, сообщила пресс-служба платформы. Трансляции реализованы через интеграцию с платформой «VK Видео».

Для запуска эфира автору необходимо добавить чат-бот трансляций в администраторы канала, выбрать нужный канал в боте, вставить ссылку на эфир из «VK Видео» и опубликовать или запланировать соответствующий пост.

Подписчики будут получать уведомления о начале трансляции. Кроме того, рядом с аватаркой канала в списке чатов появится специальный значок, а присоединиться к просмотру можно будет через кнопку «Открыть» в канале.

Разработчики отметили, что новая функция в ближайшее время станет доступна всем авторам каналов в «Макс» с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.