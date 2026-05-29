Капитан ХК «Сибирь» Сергей Широков завершил спортивную карьеру

Капитан ХК «Сибирь» Сергей Широков объявил о завершении спортивной карьеры на мероприятии, посвященном закрытию очередного сезона КХЛ.

«Я долго думал, как это будет. Но найти другого момента и времени… я не мог себе это представить. Я принял решение о завершении своей карьеры хоккейной, профессиональной», — сказал Широков, поднявшись за призом «За верность хоккею».

В «Сибири» хоккеист провел два сезона. Он провел 126 матчей, забросив 25 голов. В КХЛ он также выступал за ЦСКА, «Авангард», СКА, «Спартак» и «Автомобилист». В 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского клуба. Всего в лиге он провел 937 матчей.

Вместе со сборной России Широков стал олимпийским чемпионом (2012 год) и двукратным чемпионом мира (2012, 2014).