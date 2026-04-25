Солнечной системе сделали «флюорографию». ФОТО

Космический рентгеновский телескоп eROSITA выполнил четыре обзора неба, в результате которых астрономы открыли эффект «дыхания» Солнечной системы. Результаты работы опубликованы журналом Science.

Эффект связан с мягким рентгеновским излучением, возникающим при взаимодействии заряженных частиц солнечного ветра с внешней атмосферой Земли и веществом внутри гелиосферы — гигантского пузыря, окружающего Солнечную систему.

Ранее считалось, что такой обмен зарядами в солнечном ветре является помехой или фоновым шумом, мешающим астрономам измерять плотность и температуру плазмы в далеких галактиках и скоплениях галактик.

Однако обзоры показали, что интенсивность излучения меняется в соответствии с солнечным циклом — в периоды низкой активности Солнца сигнал ослабевает, а во время активной фазы усиливается, что напоминает дыхание.

Телескоп eROSITA находится в точке Лагранжа L2 на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли. Свои наблюдения неба в рентгеновском диапазоне он вел до февраля 2022 года. Затем Германия отключила его из-за санкций.