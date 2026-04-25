Подтверждена аномальная природа объекта 3I/ATLAS

Молекулы воды в межзвездном объекте 3I/ATLAS содержат в себе рекордную долю дейтерия — показатель в 30 раз выше аналогичного для комет Солнечной системы, сообщила пресс-служба Университета штата Мичиган.

Рекордно высокая доля дейтерия в материи 3I/ATLAS указывает на то, что объект возник в очень холодной и «темной» части протопланетного диска за пределами нашей Галактики, отметили американские ученые.

Новые сведения были получены при анализе данных, собранных при помощи микроволнового телескопа ALMA при наблюдениях за кометой 3I/ATLAS в начале ноября 2025 года, когда она сблизилась на минимальное расстояние с Солнцем.

Ученые использовали ALMA для оценки количество молекул воды с тяжелым изотопом водорода в «хвосте» 3I/ATLAS. Доля дейтерия в воде отражает то, в какой части протопланетного диска сформировались содержащие ее зерна льда или пыли.

Чем дальше были расположены эти частицы от светила, тем больше дейтерия присутствует в содержащихся в них молекулах воды. Для 3I/ATLAS данный показатель оказался аномально высоким.

Таким образом, первичная материя ядра 3I/ATLAS сформировалась в изолированной от излучения среде, аналоги которой попросту отсутствовали в Солнечной системе на всем протяжении ее существования.