Человек и космос
Подтверждена аномальная природа объекта 3I/ATLAS

Молекулы воды в межзвездном объекте 3I/ATLAS содержат в себе рекордную долю дейтерия — показатель в 30 раз выше аналогичного для комет Солнечной системы, сообщила пресс-служба Университета штата Мичиган.

Комета 3I/ATLAS
Рекордно высокая доля дейтерия в материи 3I/ATLAS указывает на то, что объект возник в очень холодной и «темной» части протопланетного диска за пределами нашей Галактики, отметили американские ученые.

Новые сведения были получены при анализе данных, собранных при помощи микроволнового телескопа ALMA при наблюдениях за кометой 3I/ATLAS в начале ноября 2025 года, когда она сблизилась на минимальное расстояние с Солнцем.

Ученые использовали ALMA для оценки количество молекул воды с тяжелым изотопом водорода в «хвосте» 3I/ATLAS. Доля дейтерия в воде отражает то, в какой части протопланетного диска сформировались содержащие ее зерна льда или пыли.

Чем дальше были расположены эти частицы от светила, тем больше дейтерия присутствует в содержащихся в них молекулах воды. Для 3I/ATLAS данный показатель оказался аномально высоким.

Таким образом, первичная материя ядра 3I/ATLAS сформировалась в изолированной от излучения среде, аналоги которой попросту отсутствовали в Солнечной системе на всем протяжении ее существования.

Взорвана стартовая площадка российского «Союза». ВИДЕО
Солнечной системе сделали «флюорографию». ФОТО
Вспышка максимального уровня произошла на Солнце
Земляне увидят таинственный метеорный поток Пи‑Пуппиды
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
PlayStation ввела проверку возраста геймеров
Картина дня
Взорвана стартовая площадка российского «Союза»
Взорвана стартовая площадка российского «Союза». ВИДЕО
Флаг Украины
Подсчитана сумма для восстановления Украины
Газовый танкер (газовоз)
Евросоюз ввел запрет на импорт российского СПГ
Банк России
ЦБ снизил ключевую ставку восьмой раз подряд
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
22
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
21
Раскрыт размер нового налога для электроники
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
17
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
16
Путин назвал приоритетную задачу России