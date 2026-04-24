Человек и космос
Вспышка максимального уровня произошла на Солнце

Вспышка на солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Вспышка максимального класса X зафиксирована на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышка стала самой мощной с февраля, ее уровень составил X2.5. Она сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на поступивших снимках с космических телескопов, отметили ученые.

Последствия вспышки для Земли пока неясны — центр взрыва был сильно смещен к краю Солнца, поэтому плазма была выброшена под углом более 60 градусов, что исключает фронтальный удар по планете. Есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для землян.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Последний класс присваивается сверхмощным вспышкам, способным вызвать сильные геомагнитные возмущения.

