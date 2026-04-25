Взорвана стартовая площадка российского «Союза». ВИДЕО

Стартовую площадку российской ракеты «Союз-СТ» на европейском космодроме Куру во Французской Гвиане взорвали.

Комплекс запуска «Союз» является собственностью Европейского космического агентства. В процессе демонтажа специалисты взорвали мобильную башню обслуживания, сообщил бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец в своем телеграм-канале.

До этого на самой пусковой установке был разрезан легендарный «тюльпан» — четыре опоры, используемые для приведения ракеты в вертикальное положение. Также был демонтирована кабель-мачта.

До 2022 года с космодрома Куру ежегодно осуществлялись до четырех пусков российских ракет «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат». Всего за 11 лет с европейской площадки во Французской Гвиане было совершено 27 ракетных запусков российской ракеты.

После начала российско-украинского конфликта пуски «Союз-СТ» прекратились. После демонтажа российского оборудования площадка на Куру будет переоборудована под новую европейскую ракету Maia.

Запускаемые с Куру ракеты из‑за близости экватора и использования энергии вращения планеты могут выводить на геостационарную орбиту примерно в два раза больше грузов, чем при пуске с Байконура.

Взорвана стартовая площадка российского «Союза»
Captain Nemo

Эта говорильня уже лет 30 идет.За счет кого поднимать демографию,за счет гастрабайтеров из азиатских...

pepelmetal

Да нет, за это как раз будут платить рядовые жители есэс

Улитка на склоне

Смешно. Соотношение цен и зарплат ну никак этого не позволит.

_ASUS__

ещё два года продолжающегося геноцида украинцев ... про репарации это конечно очень смешно то есть европой...