Взорвана стартовая площадка российского «Союза». ВИДЕО

Стартовую площадку российской ракеты «Союз-СТ» на европейском космодроме Куру во Французской Гвиане взорвали.

Комплекс запуска «Союз» является собственностью Европейского космического агентства. В процессе демонтажа специалисты взорвали мобильную башню обслуживания, сообщил бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец в своем телеграм-канале.

До этого на самой пусковой установке был разрезан легендарный «тюльпан» — четыре опоры, используемые для приведения ракеты в вертикальное положение. Также был демонтирована кабель-мачта.

До 2022 года с космодрома Куру ежегодно осуществлялись до четырех пусков российских ракет «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат». Всего за 11 лет с европейской площадки во Французской Гвиане было совершено 27 ракетных запусков российской ракеты.

После начала российско-украинского конфликта пуски «Союз-СТ» прекратились. После демонтажа российского оборудования площадка на Куру будет переоборудована под новую европейскую ракету Maia.

Запускаемые с Куру ракеты из‑за близости экватора и использования энергии вращения планеты могут выводить на геостационарную орбиту примерно в два раза больше грузов, чем при пуске с Байконура.