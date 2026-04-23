Земляне увидят таинственный метеорный поток Пи‑Пуппиды

Пик активности редкого метеорного потока Пи-Пуппиды ожидается в ночь на 24 апреля. Лучшее время для наблюдения — около полуночи по московскому времени.

Особенностью Пи-Пуппид является и относительно низкая скорость метеоров — около 15 километров в секунду. Из-за этого они выглядят не как быстрые вспышки, а как медленно движущиеся светящиеся объекты.

Поток был открыт сравнительно недавно — в 1972 году. Он связан с короткопериодической кометой 26P/Григга — Скьеллерупа, которая совершает оборот вокруг Солнца примерно за пять лет и находится под сильным гравитационным влиянием Юпитера.

Юпитер постоянно изменяет движение кометы, породившей Пи-Пуппиды, поэтому активность потока нерегулярна — в некоторые годы он практически незаметен в апрельском небе. Увидеть большое количество метеоров Пи-Пуппид — большая удача.

