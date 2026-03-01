«Вы издеваетесь?!»: тренер «Металлурга» оценил победу «Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
ХК «Металлург»
Фото: © пресс-служба ХК «Металлург»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин эмоционально оценил поражение своей команды от «Сибири» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина, выразив недовольство судейством.

«Вы издеваетесь? Целенаправленный удар колено в колено — это пять минут штрафа. Целенаправленный удар в голову — пять. Целенаправленный удар клюшкой в лицо, после которого Малкину дали пять матчей дисквалификации, — это пять», — сказал Разин.

Голкипер «Металлурга» Александр Смолин на 30-й минуте ткнул клюшкой нападающего новосибирской команды Илью Федотова на пятачке после остановки игры. Судьи выписали Александру большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

«Да, Смолин не сдержался, но жизни человека ничего не угрожало. Сейчас есть куча колющих ударов в пах, за которые дают пять минут. Он его в лицо ударил? Почему 5+20? Какие 5+20?», — оценил эпизод тренер.

Разин отметил, что если Смолину в итоге дадут дисквалификацию, то он будет «сильно смеяться». При этом он подчеркнул, что «Сибирь» в четвертом матче «вышла умирать», поэтому «Металлургу» было тяжело.

Новосибирский клуб на своем льду победил «Металлург» во втором овертайме — единственный результативный бросок за секунду до окончания дополнительного периода нанес Антон Косолапов. «Сибирь» уступает в серии 1-3, пятый матч состоится 1 апреля в Магнитогорске.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
