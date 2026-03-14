Россия завоевала пятую золотую медаль Паралимпиады

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль Паралимпиады в Италии в слаломе и стала двукратной чемпионкой Игр.

Время Ворончихиной по итогам двух попыток — 1 минута 26,95 секунды. Серебро взяла китаянка Чжу Вэньцзин, бронзу — канадка Микаэла Госслин.

Ворончихиной 23 года. Ранее она победила в супергиганте, стала серебряным призером в гигантском слаломе и взяла бронзу в скоростном спуске.

В общем медальном зачете на счету России теперь пять золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые награды. В неофициальном списке наций наша страна занимает пятое место.

Паралимпийские игры-2026 завершатся 15 марта. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с флагом и гимном.