Норвежский лыжник стал 11-кратным олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл марафон на Олимпиаде-2026 и стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

Он первым в истории взял шесть золотых медалей в шести гонках на одних зимних Играх. Ранее в Милане 29-летний спортсмен выиграл командный спринт, эстафету, гонку с раздельным стартом, спринт и скиатлон.

Кроме шести побед в Играх-2026, в активе норвежского лыжника золото в личном и командном спринтах в Пекине-2022, а также в личном и командном спринтах и эстафете в Пхенчхане-2018.

Норвежец обновил свой же рекорд по количеству побед на зимних Олимпиадах. До него самыми титулованными были биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьорген, у которых было по восемь золотых медалей.

Российский лыжник Савелий Коростелев остался без медали — он финишировал в гонке на пятой позиции, проиграв победителю 3 минуты и 16 секунд.