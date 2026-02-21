НАВЕРХ

Норвежский лыжник стал 11-кратным олимпийским чемпионом

Источник:
Sibnet.ru
190 0
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо
Фото: © соцсети Клебо

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл марафон на Олимпиаде-2026 и стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

Он первым в истории взял шесть золотых медалей в шести гонках на одних зимних Играх. Ранее в Милане 29-летний спортсмен выиграл командный спринт, эстафету, гонку с раздельным стартом, спринт и скиатлон.

Кроме шести побед в Играх-2026, в активе норвежского лыжника золото в личном и командном спринтах в Пекине-2022, а также в личном и командном спринтах и эстафете в Пхенчхане-2018.

Норвежец обновил свой же рекорд по количеству побед на зимних Олимпиадах. До него самыми титулованными были биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьорген, у которых было по восемь золотых медалей.

Российский лыжник Савелий Коростелев остался без медали — он финишировал в гонке на пятой позиции, проиграв победителю 3 минуты и 16 секунд.

Еще по теме
Украина осталась без медалей на зимней Олимпиаде
Лыжник Коростелев и конькобежка Семенова побегут за медалями ОИ-2026
Новосибирский сноубордист выступит на Паралимпиаде
Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в фигурном катании
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
Венгрия заблокировала выделение кредита Украине
Трамп ввел пошлины для всех стран
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО
26
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
17
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
15
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus
15
Симоньян рассказала о тяжелом лечении от онкологии