Российская горнолыжница Юлия Плешкова стала 19-й в супергиганте на Олимпиаде в Италии и завершила выступления на соревнованиях.

Плешкова уступила 2,91 секунды чемпионке — итальянке Федерике Бриньоне (1 минута 23,41 секунды). Серебро взяла француженка Роман Мирадоли. Третье место у австрийки Корнелии Хюттер.

Не смогли финишировать 17 спортсменок, в том числе победительница соревнований в скоростном спуске итальянка София Годжа и серебряный призер немка Эмма Айхер.

На этой Олимпиаде Плешкова уже заняла 22-е место в скоростном спуске.

Для 28-летней российской горнолыжницы это вторые Олимпийские игры. В Пекине в супергиганте она показала 18-й результат. Там она стартовала в четырех дисциплинах.