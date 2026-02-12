НАВЕРХ

Россиянка Плешкова вошла в топ-20 в супергиганте на ОИ-2026

Источник:
Sibnet.ru
146 0
Юлия Плешкова
Фото: © официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России

Российская горнолыжница Юлия Плешкова стала 19-й в супергиганте на Олимпиаде в Италии и завершила выступления на соревнованиях.

Плешкова уступила 2,91 секунды чемпионке — итальянке Федерике Бриньоне (1 минута 23,41 секунды). Серебро взяла француженка Роман Мирадоли. Третье место у австрийки Корнелии Хюттер.

Не смогли финишировать 17 спортсменок, в том числе победительница соревнований в скоростном спуске итальянка София Годжа и серебряный призер немка Эмма Айхер.

На этой Олимпиаде Плешкова уже заняла 22-е место в скоростном спуске.

Для 28-летней российской горнолыжницы это вторые Олимпийские игры. В Пекине в супергиганте она показала 18-й результат. Там она стартовала в четырех дисциплинах.

Еще по теме
Лыжница Непряева не попала в топ-20 в гонке с раздельным стартом
Зеленский наградил орденом дисквалифицированного олимпийца
Украинского скелетониста дисквалифицировали за шлем с фото погибших
Лыжница и горнолыжница выступят на Олимпиаде 12 февраля
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

Danilon

Логично. Иначе Маx не внедрить в население никак. А люди, в основной массе, не идиоты и по наличии альтернатив...

DADMAL

Ну классно чё своего так не чего нет и не будет.

Danilon

"А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях" Прямо в МИРОВЫХ...