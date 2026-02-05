НАВЕРХ

Чертова дюжина на Олимпиаде: кто представляет Россию

Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо стартуют 6 февраля. На них выступят 13 представителей России — все в статусе индивидуальных спортсменов. За кого и когда будет болеть страна и у кого есть наибольшие шансы завоевать медаль?

Россия из-за допинговых скандалов с 2018 года участвует в Олимпиадах под нейтральным флагом. После начала СВО в 2022 году и практически изгнания страны из спортивного мира требования еще ужесточили. В летних Играх-2024 в Париже 15 россиян соревновались как индивидуальные нейтральные спортсмены. В таком же статусе представители России будут на Олимпиаде в Италии: без флага и гимна, а также церемонии открытия.

Российские спортсмены представлены в семи видах спорта: горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, саночники Павел Репилов и Дарья Олесик, ски-альпинист Никита Филиппов и фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Спортсмены из России на Олимпиаде-2026

Команда — молодая, олимпийцам в основном 21-23 года. Самые возрастные — горнолыжники Ефимов и Плешкова, только у них есть опыт международных стартов на взрослом уровне. Также Плешкова — единственная, кто выступал на Олимпиадах. В Пекине в 2022 году ее лучшим результатом стало 10-е место в комбинации.

Шансы на медали

Все российские участники — чемпионы страны в своих видах спорта или занимали на внутренних соревнованиях высокие места. Но на мировом уровне большинство с их результатами попали бы в топ-20,30.

За топ-10 готовы побороться лыжники, причем Коростелев вполне может добраться до пьедестала.

«Медаль для Коростелева станет сюрпризом, но с учетом прогресса, которого он уже добился с декабря, и уровня прохождения трассы, который он показал на «Тур де Ски» и в Оберхофе, он определенно является х-фактором», — считает норвежский журналист Ян Петтер Салтведт.

Олимпиаду впервые покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляции будут бесплатными.

Определенные надежды в борьбе за медаль возлагают на ски-альпиниста Филиппова. Этот вид спорта дебютирует в программе Игр. Ски-альпинизм — это подъем в горы на лыжах, пеший этап с лыжами на плечах и спуск по неподготовленной трассе.

Россиянин неожиданно выстрелил на двух последних этапах Кубка мира, дважды взяв бронзу в спринте. Он уступал только главным мировым лидерам.

Наибольшие шансы на медали у фигуристов: контент Петросян и Гуменника позволяет им попасть в топ-3, но при условии идеального исполнения и адекватного судейства. Впрочем, букмекеры уже поставили Петросян на четвертое место в списке претенденток на победу.

