Депутат Госдумы призвал не беспокоиться за судьбу Telegram

Полная блокировка Telegram в России не ожидается, мессенджер взаимодействует с властями страны, сообщил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — сказал ТАСС Свинцов.

А вот WhatsApp, по его словам, будет окончательно заблокирован в России в 2026 году. «Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — пояснил депутат.

В августа 2025 года Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram, указав, что эти сервисы используются для «вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».