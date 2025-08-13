НАВЕРХ
Роскомнадзор подтвердил ограничение звонков в Telegram и WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
224 2

Роскомнадзор принимает меры для ограничения голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp для борьбы с активностью преступников, сообщила пресс-служба ведомства. Других ограничений функционала мессенджеров не вводится.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах», — отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан

Для борьбы со звонками преступников с 2024 года работает система «Антифрод», обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи, напомнило ведомство.

В результате подобные звонки практически все перешли в Telegram и WhatsApp, при этом неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров были проигнорированы.

По данным исследовательской компании Mediascope, в апреле 2025 года месячный охват WhatsApp в России составлял 97,4 миллиона человек старше 12 лет. Для Telegram этот показатель составил 90,5 миллиона человек.

Хайтек #Интернет
