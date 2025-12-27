МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги

Оператор МТС перечислил в бюджет 664 миллиона рублей в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой, сообщило ведомство.

Теперь оператор до 16 января 2026 года должен предложить клиентам семь альтернативных вариантов возмещения средств. Среди них — возврат тарифов к уровню апреля-мая 2024 года, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение года, дополнительные пакеты.

Весной 2024 года МТС поднял тарифы на 8%, изменения затронули более 30 миллионов клиентов. Однако антимонопольная служба заявила, что рост цен никак не связан с реальным увеличением затрат оператора.

Суд поддержал претензии регулятора. После этого компания обратилась в ФАС с предложением о заключении мирового соглашения, подписанный документ предусматривал возвращение незаконно полученного дохода и компенсации пострадавшим абонентам.