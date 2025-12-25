Представлен смартфон с лучшей камерой

Компания Xiaomi официально анонсировала флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra, оснащенный «лучшей камерой 2026 года».

Смартфон получил основной 50-мегапиксельный модуль с оптикой Leica и дюймовым сенсором Light Fusion 1050L с технологией LOFIC, обеспечивающей аппаратный HDR и улучшенную съемку в сложных условиях освещения.

Разработчики применили так называемую апохроматическую оптику Leica, которая эффективно справляется с хроматическими аберрациями — цветовыми искажениями. Запись видео возможна в разрешениях до 8K включительно.

Дополняет систему камер модуль на 200 мегапикселей с телеобъективом Leica и новым сенсором Samsung HPE, который поддерживает непрерывный оптический зум с возможностью плавного приближения без потери качества.

Также Xiaomi 17 Ultra получит 50-мегапиксельный широкоугольный модуль. В гаджете реализован специальный режим Fireworks Mode, в котором искусственный интеллект анализирует сцену и корректирует экспозицию покадрово.

Аппаратной основой смартфона стал Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный системой усиления сигнала. Емкость аккумулятора составляет 6800 мАч. В качестве дисплея используется 6,9-дюймовая OLED-панель M10 LTPO с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision.

Продажи Xiaomi 17 Ultra в Китае стартуют 27 декабря. Цены начинаются с 995 долларов за версию с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти. Стандартная версия доступна в четырех цветах, также будет продаваться специальная версия Leica Edition с двухцветным корпусом.