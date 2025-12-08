НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Подсчитано количество каналов в мессенджере Max

Источник:
Sibnet.ru
225 3
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Количество каналов в национальном мессенджере Max превысило 87 тысяч, сообщила пресс-служба платформы.

За месяц число каналов выросло в шесть раз. Суммарная аудитория подписчиков превысила 28 миллионов человек, отмечается в сообщении. Всего на сегодня в Max зарегистрировано более 50 миллионов человек.

На прошлой неделе в Max появился первый канал-миллионник — «Кремль.Новости». Близок к миллиону подписчиков также канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой», у которого уже более 632 тысяч подписчиков.

Чтобы завести канал в Max, нужно быть блогером категории «А+» с аудиторией от 10 тысяч подписчиков в одной из соцсетей и регистрацией в Роскомнадзоре. Организации заводят каналы в мессенджере через «Платформу для партнеров».

Еще по теме
Роскомнадзор заявил о блокировке Snapchat в России
Мессенджер Max поможет найти билеты на мероприятие
Чиновники станут следить за домовыми чатами MAX
Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
11853
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
11034
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
29505
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
47449
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
134777
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
133396
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
167031
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
156082
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2762000
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
182115
0
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Названы самые популярные в России наушники
Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета
Путин назвал причину распада СССР
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

volodey19760802

Добровольная принудиловка продолжается...

pepelmetal

Ну понятно что ты больше всех вместе взятых экспертов знаешь, но ты бы им помог что-ли, поделился бы...

Voland2

Да работодатели скорее удавятся, чем заплатят сверхурочные...

pepelmetal

Ага, расскажи это экипажу СУ-34, который ушёл от 6 патриотов