Подсчитано количество каналов в мессенджере Max

Количество каналов в национальном мессенджере Max превысило 87 тысяч, сообщила пресс-служба платформы.

За месяц число каналов выросло в шесть раз. Суммарная аудитория подписчиков превысила 28 миллионов человек, отмечается в сообщении. Всего на сегодня в Max зарегистрировано более 50 миллионов человек.

На прошлой неделе в Max появился первый канал-миллионник — «Кремль.Новости». Близок к миллиону подписчиков также канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой», у которого уже более 632 тысяч подписчиков.

Чтобы завести канал в Max, нужно быть блогером категории «А+» с аудиторией от 10 тысяч подписчиков в одной из соцсетей и регистрацией в Роскомнадзоре. Организации заводят каналы в мессенджере через «Платформу для партнеров».