AMD анонсировала процессоры Zen 6 и графику нового поколения

Компания AMD в ходе презентации Financial Analyst Day 2025 официально представила обновленную дорожную карту своих процессоров и графики.

Так, подтвержден выход процессоров на основе архитектуры Zen 6 в следующем году. CPU будут производиться по техпроцессу 2 нм, при этом сохранится деление на высокопроизводительные и энергоэффективные ядра (Zen 6 и Zen 6c).

Кроме этого, производитель впервые упомянул процессоры семейства Zen 7, которые базируются на техпроцессе следующего поколения. Из презентации следует, что они получат движок Matrix Engine и будут поддерживать новые форматы данных для ИИ.

Чипы пользовательского уровня получат вплоть до 24 вычислительных ядер и 48 потоков, кэш-память L3 объемом до 48 МБ и тактовые частоты вплоть до 7 ГГц. Ожидается, что процессоры AMD с архитектурой Zen 6 смогут работать на существующих материнских платах с сокетом AM5.

Что касается графики, то следующее поколение игровых GPU от AMD больше не будет носить название RDNA, что фактически ознаменует переход к совершенно новой архитектуре. В ее состав войдут технологии Radiance Cores, Neural Arrays и Universal Compression Engine.