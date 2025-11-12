Операционная система Windows 10 получила внеплановое обновление KB5071959, устраняющее баг, из-за которого пользователи не могли зарегистрировать свои устройства в программе платных расширенных обновлений безопасности (ESU), сообщила поддержка Microsoft.

После установки патча пользователи получают возможность корректно пройти регистрацию в программе ESU. В результате устройства начинают автоматически получать обновления через «Центр обновления Windows».

Для подключения к ESU пользователям нужно выполнить в «Центре обновления Windows» поиск доступных обновлений, установить обновление KB5071959 и перезагрузить систему, после чего запустить мастер регистрации Windows 10 Consumer ESU.

Windows 10 с 14 октября 2025 года официально достигла конца поддержки — компания больше не выпускает для нее обновления функций, техническую помощь и патчи безопасности (за исключением корпоративных версий LTSC).