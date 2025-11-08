Обновление Windows сломало встроенное шифрование

Пакет октябрьских обновлений для Windows 10 и Windows 11 вызывает ошибку встроенного в операционную систему инструмента шифрования BitLocker.

Пользователи жалуются на Reddit, что после обновления операционная система внезапно переходит в экран восстановления BitLocker после перезагрузки. Это может стать причиной потери доступа к данным, если ключ восстановления не сохранен.

По предварительным данным, проблема в основном наблюдается на компьютерах с процессорами Intel, где активирована функция Modern Standby. Она позволяет устройству сохранять сетевое соединение даже в режиме сна.

Пользователям, еще не установившим обновление, советуется проверить состояние BitLocker в разделе «Настройки», где следует выбрать «Конфиденциальность и безопасность», а далее — «Шифрование устройства».

Тем, кто оказался заблокированным на экране BitLocker, необходимо войти в учетную запись Microsoft с другого устройства и получить ключ через страницу восстановления. При необходимости можно сохранить резервную копию ключа превентивно.

BitLocker — инструмент шифрования дисков, который впервые появился в операционных системах Windows еще с эпохи Vista. Обычно инструмент работает в фоновом режиме, требование ключа восстановления — результат его некорректной активации.