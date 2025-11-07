НАВЕРХ
Релиз GTA VI перенесли на полгода

Sibnet.ru
GTA VI
Фото: © rockstargames.com

Американское видеоигровое издательство Rockstar Games перенесло релиз приключенческого экшена Grand Theft Auto VI. Разработчикам нужно больше времени, чтобы «отполировать» игру.

Новую часть легендарной серии планировали выпустить 26 мая 2026 года, однако фанатам придется подождать еще полгода.

«Мы приносим извинения за то, что добавили дополнительное время к и без того долгому ожиданию, но эти дополнительные месяцы позволят нам доработать игру до того уровня, которого вы ожидаете и который заслуживаете», — сообщило издательство в официальном аккаунте в соцсети X.

Это уже второй перенос даты выхода GTA VI. Изначально Rockstar планировало выпустить новую часть осенью 2025-го. Такое окно релиза было указано в финансовом отчете издательства за 2024 год.

Шестая часть GTA выйдет на PS5 и Xbox Series. Игрокам предстоит исследовать обширный штат Леонида и вернуться в современный Вайс-Сити. Ожидается, что GTA VI станет первой игрой, стандартное издание которой будет стоить 100 долларов.

Sony запустила облачный гейминг на PlayStation Portal

Предыдущая часть серии – GTA V вышла осенью 2013 года еще на PlayStation 3 и Xbox 360. Игра стала одним из самых успешных проектов в истории игровой индустрии, установив рекорды по продажам и получив высокие оценки критиков.

