Sony запустила функцию облачного гейминга на PlayStation Portal

Игровое подразделение японской корпорации Sony объявило о полноценном запуске функции облачного гейминга на PlayStation Portal. Игрокам уже доступна коллекция из сотен тайтлов, которую обещают расширять.

Функция доступна для владельцев подписки PlayStation Plus Premium. Она позволит превратить портативку в полноценное устройство, а не просто придаток к PS5, как было ранее.

PS Portal можно использовать для прохождения игр в кооперативе или запускать любимые тайтлы, пока кто-то смотрит фильм на основной консоли.

Уже сейчас возможность облачного стриминга, по словам разработчиков, поддерживают тысячи игр для PS5 из Premium-подписки, а также сотни совместимых тайтлов из каталога игр PlayStation Plus и каталога классических игр.

Astro Bot, Borderlands 4, Fortnite, Ghost of Yotei, GTA 5, Cyberpunk 2077 или The Last of Us Part II Remastered можно запустить в отеле, кафе, дома у друга или в любом другом месте, где есть высокоскоростной Wi-Fi.

Таким образом Sony пошла по пути Xbox, которая активно развивает облачный гейминг. В рамках концепции Play Anywhere («Играй где угодно») американская компания позволяет запускать игры из подписки Game Pass Ultimate на телевизорах, смартфонах или на дисплеях, установленных в подголовниках автомобилей.