Xbox и LG превратят автомобили в игровые приставки

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © news.xbox.com

Игровое подразделение Microsoft и LG Electronics заключили соглашение об интеграции облачного сервиса Xbox Cloud Gaming в разработанную южнокорейской компанией платформу для современных автомобилей, сообщила пресс-служба Xbox.

«Наше сотрудничество с LG — это очередной пример расширения Xbox на новые рынки. Xbox Cloud Gaming уже доступен на мобильных устройствах, ПК и телевизорах. Добавляя к этому автомобили, мы предоставляем игрокам больше возможностей для игр, чем когда-либо», — говорится в сообщении.

Облачная библиотека игр Xbox будет интегрирована в платформу автомобильного контента LG webOS (ACP). Для полноценного гейминга потребуется стабильный интернет, подписка Game Pass Ultimate и геймпад, который можно подключить к бортовому компьютеру через Bluetooth.

Разработчики подчеркивают, что сервис работает в соответствии с правилами дорожной безопасности: во время движения игры будут выводиться только на экраны, расположенные за передними сиденьями, чтобы не отвлекать водителя от дороги. Опция может быть полезна во время подзарядки электрокара или в продолжительной поездке, как альтернатива просмотру фильмов.

Геймерский сервис Ростелекома пополнили тысячи игр

Xbox Cloud Gaming — облачный игровой сервис от Microsoft, позволяющий запускать игры дистанционно без необходимости приобретать консоль или ПК. Сервис работает в 28 странах мира. В России он недоступен.


Хайтек #Техника #Консоли
