Геймерский сервис Ростелекома пополнили тысячи игр

Команда Ростелекома подвела итоги первого месяца работы платформы для геймеров «Игровой». В настоящее время на витрине площадки доступны уже более 5 тысяч игр.

С момента запуска их число выросло более чем на две тысячи. Доступны хиты этого года Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign, на этой неделе одновременно со всем миром стала доступна тактическая ролевая игра Super Robot Wars Y.

Онлайн-платформа также позволяет пополнять аккаунты Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo без комиссии, а также приобретать различные игровые валюты и подписки, уточнила пресс-служба компании.

Отмечается, что на вкусы игроков влияет место жительство. Например, опцию «Мир кораблей» чаще других подключают жители приморских районов, в том числе Санкт-Петербурга, Мурманска и Владивостока.

Наиболее популярное время посещения игровой платформы — вечером и ночью, однако существенное количество покупок совершается утром. А опцию «Второй аккаунт» для игры «Мир танков» чаще всего покупают отцы, чтобы играть со своими сыновьями.