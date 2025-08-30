НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Геймерский сервис Ростелекома пополнили тысячи игр

Источник:
Sibnet.ru
217 0

Команда Ростелекома подвела итоги первого месяца работы платформы для геймеров «Игровой». В настоящее время на витрине площадки доступны уже более 5 тысяч игр.

С момента запуска их число выросло более чем на две тысячи. Доступны хиты этого года Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign, на этой неделе одновременно со всем миром стала доступна тактическая ролевая игра Super Robot Wars Y.

Онлайн-платформа также позволяет пополнять аккаунты Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo без комиссии, а также приобретать различные игровые валюты и подписки, уточнила пресс-служба компании.

Отмечается, что на вкусы игроков влияет место жительство. Например, опцию «Мир кораблей» чаще других подключают жители приморских районов, в том числе Санкт-Петербурга, Мурманска и Владивостока.

Наиболее популярное время посещения игровой платформы — вечером и ночью, однако существенное количество покупок совершается утром. А опцию «Второй аккаунт» для игры «Мир танков» чаще всего покупают отцы, чтобы играть со своими сыновьями. 

Еще по теме
«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров
Т2 ввел безлимитный трафик на маркетплейсы
Раскрыто число проверок скорости в сервисе QMS
Топ-5 аналогов заблокированного сервиса Speedtest
смотреть все
Новости #Интернет #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Запрос на разрешение использования файлов cookie
ТЕМА ДНЯ
Зачем сайты требуют принять cookie
Причина в новых требованиях закона о персональных данных, грозящих владельцам сайтов крупными штрафами
Wink
#ТВ
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
Все чаще скаченные в Сети фильмы или сериалы сжаты с помощью 10-битного кодека HEVC. При этом нередко они отказываются воспроизводиться. Почему так происходит и в чем фишка этого кодека?
 онлайн-сервис «Игровой»
#Интернет
«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров
Новая платформа от Ростелекома позволяет геймерам покупать игровую валюту и актуальные новинки, а также пополнять баланс кошелька Steam
 Просушка смартфона рисом
#Мобильная связь
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
31 августа
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
28 августа
«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров
20 августа
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
4 августа
Топ-5 аналогов заблокированного Speedtest
 Смотреть все