Хайтек
Представлен православный мессенджер «Зосима»

Sibnet.ru
Презентация православного мессенджера «Зосима» состоялась 30 октября, сообщила пресс-служба фонда «Иннотех XXI», разработавшего приложение.

Президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов отметил, что в тестировании мессенджера приняли участие две тысячи пользователей. Теперь приложение доступно для скачивания всем желающим на мобильных устройствах Android и iOS.

Мессенджер «Зосима» был назван в честь выдающегося подвижника Русского Севера, одного из основателей Соловецкого монастыря преподобного игумена Зосимы Соловецкого. Идея создания мессенджера с религиозной тематикой возникла в рамках проекта «Спаси и сохрани».

Сервис объединяет в себе функции соцсети и средства общения, адаптированные под православное сообщество. В мессенджере запрещены публикация аморальной информации и использование нецензурной лексики.

